Глава ДП "Кіровгеологія" В.Нельга не має профільної освіти та досвіду роботи

Так, В.Нельга, у 2000 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет за спеціальністю “Металургія чорних металів” і отримав кваліфікацію інженера-металурга.

У 2010 році — в Інституті післядипломної освіти Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу отримав спеціальність “Економіка підприємства” (кваліфікація — економіст).

А в 2016 році почав навчання на заочній формі в Національному гірничому університету за напрямом — гірнича справа.

З даних про місця роботи В. Нельги також випливає, що в області геології і науки він ніколи не працював.

На пост глави ДП “Кіровгеологія” В. Нельга був призначений в червні поточного року.

Як відомо, Казенне підприємство “Кіровгеологія” — спеціалізоване державне геологічне підприємство, що має більш ніж шістдесятирічний досвід геологічного вивчення надр, проведення геолого-пошукових і геологорозвідувальних робіт на території України та інших країн світу. Це єдина державна компанія, яка виконує спеціалізовані геологорозвідувальні роботи по урану і іншому стратегічній сировині на території України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через кризу галузі, геологи працюють 30-40% свого робочого часу.

Науковці переконані, що ігнорування проблем геологічної науки загрожує Україні втротою цілих галузь.