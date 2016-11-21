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Глава ГП "Кировгеология" В.Нельга не имеет профильного образования и опыта работы

Киев • УНН

 • 14110 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Генеральный директор казенного предприятия "Кировгеология" Виталий Нельга не имеет ни профильного образования, ни опыта работы в сфере геологии. Об этом свидетельствует биографическая справка, опубликованная на сайте Госгеонедра, передает УНН со ссылкой на "Коменатри".

Глава ГП "Кировгеология" В.Нельга не имеет профильного образования и опыта работы

Так, В.Нельга, в 2000 году окончил Днепродзержинский государственный технический университет по специальности "Металлургия черных металлов" и получил квалификацию инженера-металлурга.

В 2010 году - в Институте последипломного образования Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа получил специальность "Экономика предприятия" (квалификация - экономист).

А в 2016 году начал обучение на заочной форме в Национальном горном университета по направлению - горное дело.
Из данных о местах работы В. Нельги также следует, что в области геологии и науки он никогда не работал.

На пост главы ГП "Кировгеология" В. Нельга был назначен в июне текущего года.

Как известно, Казенное предприятие "Кировгеология" - специализированное государственное геологическое предприятие, имеющее более чем шестидесятилетний опыт геологического изучения недр, проведения геолого-поисковых и геологоразведочных работ на территории Украины и других стран мира. Это единственная государственная компания, которая выполняет специализированные геологоразведочные работы по урану и другому стратегическому сырью на территории Украины.

Напомним, как сообщал УНН, из-за кризиса отрасли, геологи работают 30-40% своего рабочего времени.

Ученые убеждены, что игнорирование проблем геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей.

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