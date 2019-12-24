Герус розповів, куди підуть 3 млрд доларів, які Газпром виплатить Нафтогазу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Три мільярди доларів, які Газпром має виплатити НАК "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу, використають на декілька цілей, заявив в ефірі "Громадського" народний депутат, голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус, повідомляє УНН.
Він зазначив, що 3 мільярди доларів, які погодився виплатити Газпром — відчутна сума для Нафтогазу.
"По-перше, у них (у Нафтогазу — ред.) є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів. Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо. І третє — Нафтогаз це держана компанія, відповідно це дивіденди для держави — це поповнення державного бюджету", — розповів Герус.
Нагадаємо, Україна та Росія змогли домовитися про продовження транзиту російського газу територією України.
Водночас у Нафтогазі допускають, що Росія може не виконати свої обіцянки.