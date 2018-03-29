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Герой України Хмара готовий взяти на поруки Савченко

Герой України Хмара готовий взяти на поруки Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Колишній народний депутат, Герой України Степан Хмара заявив Апеляційному суду Києва про готовність взяти на поруки народного депутата, Героя України Надію Савченко, яка оскаржує запобіжний захід щодо неї у вигляді арешту, передає кореспондент УНН.

Наразі клопотання Хмари долучено до матеріалів справи і має бути розглянуто судом пізніше.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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