Генштаб ЗСУ: знищено понад 98 тисяч окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 98 280 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 18.12 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 98 280 (+590) осіб,
• танків ‒ 2987 (+2) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
• артилерійських систем – 1948 (+1) од,
• РСЗВ – 410 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
• літаків – 281 (+0) од,
• гелікоптерів – 264 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
• крилаті ракети ‒ 653 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
• спеціальна техніка ‒ 174 (+0).
У Генштабі додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо
17 грудня ЗСУ відбили атаки російської армії біля 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей.