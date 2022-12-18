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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Генштаб ЗСУ: знищено понад 98 тисяч окупантів

Генштаб ЗСУ: знищено понад 98 тисяч окупантів

Київ • УНН

 • 543840 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії Збройні сили України знищили приблизно 98 280 окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на фейсбук-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворога з 24.02 до 18.12 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 98 280 (+590) осіб,

• танків ‒ 2987 (+2) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,

• артилерійських систем – 1948 (+1) од,

• РСЗВ – 410 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

• літаків – 281 (+0) од,

• гелікоптерів – 264 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),

• крилаті ракети ‒ 653 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,

• спеціальна техніка ‒ 174 (+0).

У Генштабі додали, що найбільших втрат окупанти зазнали на Лиманському та Бахмутському напрямках. 

Нагадаємо

17 грудня ЗСУ відбили атаки російської армії біля 15 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

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