Генштаб ВСУ: уничтожено более 98 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 98 280 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 18.12 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 98 280 (+590) человек,
• танков ‒ 2987 (+2) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,
• артиллерийских систем –1948 (+1) ед,
• РСЗВ –410 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
• самолетов – 281 (+0) ед,
• вертолетов – 264 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня –1649(+1),
• крылатые ракеты – 653(+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4579 (+2) ед,
• специальная техника – 174 (+0).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним
17 декабря ВСУ отбили атаки российской армии возле 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.