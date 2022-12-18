Генштаб ВСУ: уничтожено более 98 тысяч оккупантов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 по 18.12 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 98 280 (+590) человек,

• танков ‒ 2987 (+2) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5963 (+5) ед,

• артиллерийских систем –1948 (+1) ед,

• РСЗВ –410 (+0) ед,

• средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,

• самолетов – 281 (+0) ед,

• вертолетов – 264 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня –1649(+1),

• крылатые ракеты – 653(+0),

• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4579 (+2) ед,

• специальная техника – 174 (+0).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним

17 декабря ВСУ отбили атаки российской армии возле 15 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.