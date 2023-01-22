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Генштаб: за добу противник завдав один ракетний та 27 авіаударів по території України

Київ • УНН

 • 968722 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. За добу противник завдав один ракетний та 27 авіаударів по території України. Про це йдеться у ранковому повідомленні Генерального штабу Збройних сил України, передає УНН.

Генштаб: за добу противник завдав один ракетний та 27 авіаударів по території України

Цитата

”Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і ”дронів-камікадзе” залишається по всій Україні», - йдеться у повідомленні.

Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони 10 населених пунктів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини.

На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали райони чотирьох населених пунктів Харківської області та двох - у Луганській області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв п'ять населених пунктів на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони семи населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував Богоявленку та Микільське Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, це – Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

«Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються”, - йдеться у повідомленні.
Водночас додається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

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