Генштаб: за сутки противник нанес один ракетный и 27 авиаударов по территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За сутки противник нанес один ракетный и 27 авиаударов по территории Украины. Об этом говорится в утреннем сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНН.
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”В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и ”дронов-камикадзе” остается по всей Украине», - говорится в сообщении.
От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы 10 населенных пунктов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины.
На Купянском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов Харьковской области и двух - в Луганской области.
На Лиманском направлении враг обстрелял пять населенных пунктов на Луганщине.
На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них - Верхнекамское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы семи населенных пунктов на Донетчине.
На Новопавловском направлении враг атаковал Богоявленку и Никольское Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Временка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Камянское, Зеленый Гай и Новоселка на Запорожье.
На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Береговое и Херсон.
«Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, наращивают интенсивность применения авиации. На других направлениях - обороняются”, - говорится в сообщении.
В то же время добавляется, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.