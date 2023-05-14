Генштаб: ворог продовжує поповнювати свої втрати за рахунок ув'язнених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Ворог продовжує поповнювати свої втрати за рахунок ув'язнених осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації.
Так, нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб .
Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.
Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК "вагнер". Підготовка триватиме декілька тижнів.
Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених.
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