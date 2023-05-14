Генштаб: враг продолжает пополнять свои потери за счет заключенных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Враг продолжает пополнять свои потери за счет заключенных лиц. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что противник продолжает пытаться пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации.
Так, недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц.
Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских узников.
Вместе с тем, в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских узников, завербованных ЧВК "вагнер". Подготовка продлится несколько недель.
В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных.
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