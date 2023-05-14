Генштаб: враг продолжает пополнять свои потери за счет заключенных лиц

Детали

Отмечается, что противник продолжает пытаться пополнять свои потери в живой силе за счет заключенных лиц из российской федерации.

Так, недавно отмечено прибытие около 200 таких лиц в один из полевых лагерей противника во временно оккупированном Рогово Луганской области для прохождения 4-недельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных лиц.

Также, в районе населенного пункта Можняковка Луганской области, оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских узников.

Вместе с тем, в районе населенного пункта Новопетровка Запорожской области, на территорию полигона для военной подготовки недавно прибыло около 400 наемников из состава российских узников, завербованных ЧВК "вагнер". Подготовка продлится несколько недель.

В ближайшее время для военной подготовки ожидается прибытие еще 400 наемников из состава российских осужденных.

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