Генштаб спростував інформацію про українського військового, який нібито просив у РФ статус біженця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Інформація російських ЗМІ про українського військового, який нібито перетнув кордон і просив у російській стороні надати йому статус політичного біженця через позастатутні відносини, не відповідає дійсності. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
“Інформація, що начебто український військовослужбовець звернувся до російських прикордонників із проханням надати йому статус біженця, не відповідає дійсності. Військовослужбовці Збройних Сил України вірні присязі українському народові та своєму конституційному обов’язку”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше у російських ЗМІ з'явилась інформація, що на одному з пунктів пропуску у Брянській області український військовослужбовець-контрактник звернувся до російських прикордонників з проханням про надання йому статусу біженця.
У прес-службі прикордонного управління ФСБ РФ у Брянській області заявили, що свій вчинок військовослужбовець пояснив “нестатутними взаємовідносинами в українській військовій частині”.