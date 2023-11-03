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Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 303 тисячі

Київ • УНН

 • 195647 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 303 270 осіб, 5265 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 303 тисячі

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.11.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 303 270 (+850) осіб,
  • танків ‒ 5265 (+24) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24) од.,
  • артилерійських систем – 7328 (+36) од.,
  • РСЗВ – 854 (+4) од.,
  • засобів ППО ‒ 566 (+0) од.,
  • літаків – 322 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7) од.,
  • крилатих ракет ‒ 1551 (+2) од.,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
  • підводних човнів ‒ 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 1034 (+2).

Доповнення

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу та два по ворожих ЗРК.

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