Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 303 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 303 270 осіб, 5265 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.11.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 303 270 (+850) осіб,
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- танків ‒ 5265 (+24) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 9901 (+24) од.,
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- артилерійських систем – 7328 (+36) од.,
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- РСЗВ – 854 (+4) од.,
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- засобів ППО ‒ 566 (+0) од.,
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- літаків – 322 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1551 (+2) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
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- підводних човнів ‒ 1 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 1034 (+2).
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Доповнення
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу та два по ворожих ЗРК.