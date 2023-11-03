Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по ворогу та два по ворожих ЗРК - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по ворогу. Про це у ранковому зведенні у п'ятницю повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - повідомили у Генштабі.
Деталі
Підрозділи ракетних військ, як зазначається, уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.
Як вказали у Генштабі, ворог завдав 7 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Нагадаємо
Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень.