Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу и два по вражеским ЗРК - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по врагу. Об этом в утренней сводке в пятницу сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - сообщили в Генштабе.
Детали
Подразделения ракетных войск, как отмечается, поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.
Как указали в Генштабе, враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Напомним
В течение минувших суток произошло 50 боевых столкновений.