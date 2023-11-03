Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 303 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 303 270 человек, 5265 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 03.11.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 303 270 (+850) человек,
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- танков - 5265 (+24) ед.,
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- боевых бронированных машин - 9901 (+24) ед.,
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- артиллерийских систем – 7328 (+36) ед.
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- РСЗО – 854 (+4) ед.,
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- средств ПВО - 566 (+0) ед.,
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- самолетов – 322 (+0) ед.,
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- вертолетов – 324 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7) ед.,
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- крылатых ракет - 1551 (+2) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок - 1 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9691 (+33) ед.,
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- специальной техники - 1034 (+2).
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Дополнение
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по врагу и два по вражеским ЗРК.