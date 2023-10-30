Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 300 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 299 940 осіб, 5190 танків, 321 літака та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 299 940 (+860) осіб,
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- танків ‒ 5190 (+15),
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- бойових броньованих машин ‒ 9775 (+17),
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- артилерійських систем – 7202 (+14),
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- РСЗВ – 834 (+0),
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- засобів ППО ‒ 559 (+1),
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- літаків – 321 (+1),
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- гелікоптерів – 324 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5419 (+20),
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- крилатих ракет ‒ 1544 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9555 (+23),
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- спеціальної техніки ‒ 1014 (+2).
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Доповнення
Сили оборони завдали 16 авіаударів по ворогу.