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Калибр (семейство ракет)

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 300 тысячам

Киев • УНН

 • 50602 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 299 940 человек, 5190 танков, 321 самолета и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 300 тысячам

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава-около 299 940 (+860) человек,
  • танков ‒ 5190 (+15),
  • боевых бронированных машин ‒ 9775 (+17),
  • артиллерийских систем – 7202 (+14),
  • РСЗО – 834 (+0),
  • средств ПВО‒ 559 (+1),
  • самолетов – 321 (+1),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 1544 (+0),
  • кораблей/лодок‒ 20 (+0),
  • подводных лодок - 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9555 (+23),
  • специальной техники - 1014 (+2).

Дополнение

Силы обороны нанесли 16 авиаударов по врагу.

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