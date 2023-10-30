Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 300 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 299 940 человек, 5190 танков, 321 самолета и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава-около 299 940 (+860) человек,
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- танков ‒ 5190 (+15),
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- боевых бронированных машин ‒ 9775 (+17),
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- артиллерийских систем – 7202 (+14),
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- РСЗО – 834 (+0),
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- средств ПВО‒ 559 (+1),
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- самолетов – 321 (+1),
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- вертолетов – 324 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5419 (+20),
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- крылатых ракет ‒ 1544 (+0),
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- кораблей/лодок‒ 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9555 (+23),
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- специальной техники - 1014 (+2).
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Дополнение
Силы обороны нанесли 16 авиаударов по врагу.