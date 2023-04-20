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Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 184 тисячі

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 184 тисячі

Київ • УНН

 • 437936 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 184 420 осіб, 3667 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 20.04.2023 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3667 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10),
  • артилерійських систем – 2825 (+6),
  • РСЗВ – 539 (+1),
  • засобів ППО ‒ 285 (+0),
  • літаків – 308 (+0),
  • гелікоптерів – 293 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15),
  • спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

Доповнення

Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

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