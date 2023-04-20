Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 184 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 184 420 осіб, 3667 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 20.04.2023 орієнтовно становили:
-
- особового складу ‒ близько 184 420 (+670) осіб ліквідовано,
-
- танків ‒ 3667 (+2),
-
- бойових броньованих машин ‒ 7120 (+10),
-
- артилерійських систем – 2825 (+6),
-
- РСЗВ – 539 (+1),
-
- засобів ППО ‒ 285 (+0),
-
- літаків – 308 (+0),
-
- гелікоптерів – 293 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
-
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
-
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15),
-
- спеціальної техніки ‒ 332 (+2).
-
Доповнення
Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.