Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 184 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 184 420 человек, 3667 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 20.04.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 184 420 (+670) человек ликвидировано,
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- танков - 3667 (+2),
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- боевых бронированных машин - 7120 (+10),
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- артиллерийских систем - 2825 (+6),
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- РСЗВ – 539 (+1),
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- средств ПВО - 285 (+0),
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- самолётов – 308 (+0),
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- вертолётов – 293 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5707 (+15),
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- специальной техники - 332 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.