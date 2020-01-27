Генсекретар ПАРЄ підтвердила підтримку роботи української делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько зустрілася з Генеральним секретарем Марією Пейчиновіч-Бурич, яка підтвердила підтримку роботи української делегації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Єлизавети Ясько.
"Символічна зустріч з українськими делегатами була першою для пані Генерального секретаря Марії Пейчиновіч-Бурич на цій сесії ПАРЄ", - написала Ясько.
За її словами, з Генсеком ПАРЄ вони обговорили поточну ситуацію в Раді Європи та обмінялися думками щодо пріоритетів на 2020 рік.
"Пані Марія підтвердила підтримку роботи української делегації з позитивним порядком денним та повністю підтримує нас в боротьбі за захист прав людини, безпеку демократії в Європі та РФ", - зазначила Ясько.
Нагадаємо, народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив, що у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржено повноваження російської делегації з базових і процедурних причин.