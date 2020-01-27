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Генсек ПАСЕ подтвердила поддержку работы украинской делегации

Киев • УНН

 • 9706 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько встретилась с Генеральным секретарем Марией Пейчинович-Бурич, которая подтвердила поддержку работы украинской делегации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Елизаветы Ясько.

Генсек ПАСЕ подтвердила поддержку работы украинской делегации

"Символическая встреча с украинскими делегатами была первой для дам Генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич на этой сессии ПАСЕ", - написала Ясько.

По ее словам, с Генсекром ПАСЕ они обсудили текущую ситуацию в Совете Европы и обменялись мнениями относительно приоритетов на 2020 год.

"Госпожа Мария подтвердила поддержку работы украинской делегации с позитивной повесткой дня и полностью поддерживает нас в борьбе за защиту прав человека, безопасность демократии в Европе и РФ", - отметила Ясько.

Напомним, народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы обжалованы полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам.

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