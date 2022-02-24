Генсекретар ООН призвав Путіна зупинити війська від нападу на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш призвав президента Росії Володимира Путіна відвести війська від кордонів біля України. Про це він заявив під час термінового зібрання членів ради безпеки ООН, передає кореспондент УНН.
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«Я можу сказати тільки одну річ від щирого серця: президент Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну, дайте світу шанс, надто багато людей уже загинули», — звернувся до Володимира Путіна генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.
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Рада безпеки ООН зібралися сьогодні о 04:30 за Києвом на прохання України. Ватажки самопроголошених "ЛДНР" попросили у Росії озброєння.