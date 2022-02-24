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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Генсекретар ООН призвав Путіна зупинити війська від нападу на Україну

Генсекретар ООН призвав Путіна зупинити війська від нападу на Україну

Київ • УНН

 • 143598 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш призвав президента Росії Володимира Путіна відвести війська від кордонів біля України. Про це він заявив під час термінового зібрання членів ради безпеки ООН, передає кореспондент УНН

Цитата

«Я можу сказати тільки одну річ від щирого серця: президент Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну, дайте світу шанс, надто багато людей уже загинули», — звернувся до Володимира Путіна генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. 

Додамо

Рада безпеки ООН зібралися сьогодні о 04:30 за Києвом на прохання України. Ватажки самопроголошених "ЛДНР" попросили у Росії озброєння. 

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