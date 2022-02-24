Генсекретарь ООН призвал Путина остановить войска от нападения на Украину

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"Я могу сказать только одну вещь от чистого сердца: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли", — обратился к Владимиру Путину генеральный секретарь ООН Антониу Гуттеріш.





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Совет безопасности ООН собрались сегодня в 04:30 по Киеву на просьбу Украины. Главари самопровозглашенных "ЛДНР" попросили у России вооружения.