Генсекретар білоруської Футбольної Асоціації: немає причин для зупинки чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Поширення Covid-19 зупинило європейський футбол, але Білорусь твердо має намір продовжувати проводити чемпіонат країни, передає УНН з посиланням на "ESPN".
Генеральний секретар Футбольної Асоціації Білорусі Сергій Жардецький каже, що немає ніяких причин, щоб ліга була припинена через пандемію коронавірусу.
"Ми аналізуємо ситуацію щодня. Ми повністю довіряємо нашій системі охорони здоров'я, і в даний час немає причин зупиняти чемпіонат. Ми розуміємо, що ситуація в деяких країнах дуже серйозна, але, порадившись з відповідними органами влади в Білорусі, ми розуміємо, що наша ліга може тривати на даний момент", - розповів Жардецький.
Додамо, що наразі в чемпіонаті Білорусі були проведені два тури.
Раніше в УЄФА рекомендували усім країнам дограти національні чемпіонати. Водночас Бельгія першою заявила про намір припинити чемпіонат.