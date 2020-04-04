Без участі в єврокубках: Чеферін пригрозив Бельгії за дострокове завершення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Глава УЄФА Александер Чеферін поділився думками з приводу рішення федерації футболу Бельгії достроково завершити національну першість через пандемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на Goal.com.
Чеферін виразив негативну точку зору щодо рішення бельгійської сторони та пригрозив усім країнам, які підуть тим же шляхом, залишитися без єврокубків.
"Це невірний шлях. Солідарність - це не вулиця з одностороннім рухом. Ви не можете попросити про допомогу, а потім самі вирішувати, як вам поступати. Бельгія і ті країни, які, можливо, думають зробити так само, ризикують своєю участю єврокубках в наступному сезоні. Учасники визначаються результатом повного сезону, що завершився. Тому дострокове завершення може викликати сумніви щодо того, чи виконані попередні умови", - наголосив Чеферін
Додамо, що лідером чемпіонату Бельгії на момент його зупинки був клуб українця Едуарда Соболя "Брюгге".
Раніше в УЄФА рекомендували усім країнам дограти національні чемпіонати. Бельгія першою заявила про намір припинити чемпіонат.