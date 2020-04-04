Без участі в єврокубках: Чеферін пригрозив Бельгії за дострокове завершення чемпіонату

Чеферін виразив негативну точку зору щодо рішення бельгійської сторони та пригрозив усім країнам, які підуть тим же шляхом, залишитися без єврокубків.

"Це невірний шлях. Солідарність - це не вулиця з одностороннім рухом. Ви не можете попросити про допомогу, а потім самі вирішувати, як вам поступати. Бельгія і ті країни, які, можливо, думають зробити так само, ризикують своєю участю єврокубках в наступному сезоні. Учасники визначаються результатом повного сезону, що завершився. Тому дострокове завершення може викликати сумніви щодо того, чи виконані попередні умови", - наголосив Чеферін

Додамо, що лідером чемпіонату Бельгії на момент його зупинки був клуб українця Едуарда Соболя "Брюгге".

Раніше в УЄФА рекомендували усім країнам дограти національні чемпіонати. Бельгія першою заявила про намір припинити чемпіонат.