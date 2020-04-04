Без участия в еврокубках: Чеферин пригрозил Бельгии за досрочное завершение чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава УЕФА Александр Чеферин поделился мыслями по поводу решения федерации футбола Бельгии досрочно завершить национальное первенство из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Goal.com.
Чеферин выразил негативную точку зрения на решение бельгийской стороны и пригрозил всем странам, которые пойдут тем же путем, остаться без еврокубков.
"Это неверный путь. Солидарность - это не улица с односторонним движением. Вы не можете попросить о помощи, а потом сами решать, как вам поступать. Бельгия и те страны, которые, возможно, думают сделать так же, рискуют своим участием в еврокубках в следующем сезоне. Участники определяются результатом полного завершившегося сезона. Поэтому досрочное завершение может вызвать сомнения относительно того, выполнены ли предварительные условия", - подчеркнул Чеферин
Добавим, что лидером чемпионата Бельгии на момент его остановки был клуб украинца Эдуарда Соболя "Брюгге".
Ранее в УЕФА рекомендовали всем странам доиграть национальные чемпионаты. Бельгия первой заявила о намерении прекратить чемпионат.