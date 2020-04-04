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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 55874 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65332 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79066 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Без участия в еврокубках: Чеферин пригрозил Бельгии за досрочное завершение чемпионата

Без участия в еврокубках: Чеферин пригрозил Бельгии за досрочное завершение чемпионата

Киев  •  УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава УЕФА Александр Чеферин поделился мыслями по поводу решения федерации футбола Бельгии досрочно завершить национальное первенство из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на Goal.com.

Чеферин выразил негативную точку зрения на решение бельгийской стороны и пригрозил всем странам, которые пойдут тем же путем, остаться без еврокубков.

"Это неверный путь. Солидарность - это не улица с односторонним движением. Вы не можете попросить о помощи, а потом сами решать, как вам поступать. Бельгия и те страны, которые, возможно, думают сделать так же, рискуют своим участием в еврокубках в следующем сезоне. Участники определяются результатом полного завершившегося сезона. Поэтому досрочное завершение может вызвать сомнения относительно того, выполнены ли предварительные условия", - подчеркнул Чеферин

Добавим, что лидером чемпионата Бельгии на момент его остановки был клуб украинца Эдуарда Соболя "Брюгге".

Ранее в УЕФА рекомендовали всем странам доиграть национальные чемпионаты. Бельгия первой заявила о намерении прекратить чемпионат.

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