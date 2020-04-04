Генсекретарь белорусской Футбольной Ассоциации: нет причин для остановки чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Распространение Covid-19 остановило европейский футбол, но Беларусь твердо намерена продолжать проводить чемпионат страны, передает УНН со ссылкой на "ESPN".
Генеральный секретарь Футбольной Ассоциации Беларуси Сергей Жардецький говорит, что нет никаких причин, чтобы лига была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
"Мы анализируем ситуацию ежедневно. Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения, и в настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими органами власти в Беларуси, мы понимаем, что наша лига может продолжаться на данный момент", - рассказал Жардецький.
Добавим, что сейчас в чемпионате Беларуси были проведены два тура.