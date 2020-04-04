Генсекретарь белорусской Футбольной Ассоциации: нет причин для остановки чемпионата

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60253 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82149 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103065 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85289 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102574 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105834 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130901 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130313 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Генсекретарь белорусской Футбольной Ассоциации: нет причин для остановки чемпионата

Генсекретарь белорусской Футбольной Ассоциации: нет причин для остановки чемпионата

Киев  •  УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Распространение Covid-19 остановило европейский футбол, но Беларусь твердо намерена продолжать проводить чемпионат страны, передает УНН со ссылкой на "ESPN".

Генеральный секретарь Футбольной Ассоциации Беларуси Сергей Жардецький говорит, что нет никаких причин, чтобы лига была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

"Мы анализируем ситуацию ежедневно. Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения, и в настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими органами власти в Беларуси, мы понимаем, что наша лига может продолжаться на данный момент", - рассказал Жардецький.

Добавим, что сейчас в чемпионате Беларуси были проведены два тура.

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