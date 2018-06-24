Генсек Ради Європи завтра офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова

"У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґен.



Він також наголосив, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.



Як повідомляв УНН, у Кремлі не підтвердили прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова від генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.



Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.