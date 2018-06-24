Генсек Ради Європи завтра офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Генеральний секретар Ради Європи (РЄ) Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання у російській колонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова", - повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґен.
Він також наголосив, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.
Як повідомляв УНН, у Кремлі не підтвердили прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова від генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова повинні помилувати, і готовий особисто подати відповідне прохання.