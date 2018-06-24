Генсек Совета Европы завтра официально будет просить Путина освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтґен.
Он также отметил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.
Как сообщал УНН, в Кремле не подтвердили просьбу о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова от генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.