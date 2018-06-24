Генсек Совета Европы завтра официально будет просить Путина освободить Сенцова

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Гольтґен.



Он также отметил, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.



Как сообщал УНН, в Кремле не подтвердили просьбу о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова от генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.



Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова должны помиловать, и готов лично подать соответствующую просьбу.