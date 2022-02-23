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Генсек ООН зробив заяву про ситуацію навколо України: введення військ без згоди - це не миротворці

Генсек ООН зробив заяву про ситуацію навколо України: введення військ без згоди - це не миротворці

Київ • УНН

 • 166597 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на тлі "визнання" Росією так званих "Л/ДНР" на сході України і дозволу на введення туди військ для "функцій щодо підтримання миру" заявив про перекручення концепції миротворчості, пише УНН.

Цитата:

"Мене непокоїть спотворення концепції миротворчості. Коли війська однієї країни входять на територію іншої без її згоди, вони не є об'єктивними миротворцями. Вони зовсім не миротворці", - вказав Гутерріш у Twitter.

Генсек ООН висловив глибоке занепокоєння останніми подіями навколо України.

"У цей критичний момент я закликаю до негайного припинення вогню та відновлення верховенства права. Нам потрібні стриманість і розум. Нам потрібна деескалація зараз", - додав він.

Раніше

Днем раніше Генсек ООН заявив, що сильно занепокоєний рішенням Росії щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України. "Ми, як і раніше, повністю підтримуємо суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначив Гутерріш.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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