Генпрокурор назвав імена депутатів, які досі не подали е-декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко назвав імена народних депутатів, які досі не прозвітували про свої статки і нагадав, що за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Нагадую народним депутатам В. Богуслаєву, А. Гіршфельду, М. Матіос, С. Клюєву, О. Оніщенку, І. Шкірі, Ю. Шухевичу, про те, що вчора завершився термін подання е- декларацій", - написав Ю.Луценко.
Генпрокурор додав, що в разі подання ваших е-декларацій у найближчий час наступить відповідальність адміністративна - штраф.
"Якщо ні - за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність, а саме - від 150 до 240 год громадських робіт, або ж позбавлення волі до 2 років з позбавленням права займати посади до 3 років", - написав Ю.Луценко.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Нагадаємо, що суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.