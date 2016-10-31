Генпрокурор назвал имена депутатов, которые до сих пор не подали электронные декларации

"Напоминаю народным депутатам В.Богуслаеву, А.Гиршфельду, М.Матиос, С.Клюеву, А.Онищенко, И.Шкире, Ю. Шухевичу, о том, что вчера завершился срок подачи е-деклараций", - написал Ю.Луценко.

Генпрокурор добавил, что в случае представления ваших е-деклараций в ближайшее время наступит ответственность административная - штраф.

"Если нет - за умышленное непредставление электронной декларации предусмотрена уголовная ответственность, а именно - от 150 до 240 ч общественных работ, или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должности до 3 лет", - написал Ю.Луценко.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документа.

Напомним, что субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.