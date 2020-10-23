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Генерал США Брідлав: вчасне надання Україні Javelin змінило б ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Якщо б США надали Україні летальну зброю у перші тижні звернень про військову допомогу, не звертаючи увагу на Росію, це могло б змінити ситуацію. Про це заявив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил в Європі американський генерал Філіп Брідлав під час дискусії, організованої Українським конґресових комітетом Америки, передає кореспондент УНН.

"Давайте будемо відвертими, давайте будемо точними у своїх судженнях. США ось уже майже 12 років відмовляються від деяких лідируючих позицій, які вони дійсно займали у минулому. На мій погляд, ми скоротили нашу взаємодію з зовнішнім світом за останні 12 років, і ці рішення були прийняті заздалегідь. І тепер ми маємо справу з результатами цього скорочення... Я згоден, ми підтримували (Україну - ред.), але сумнівалися. Якби ми прийняли рішення про Javelin у перші два тижні (після звернень про військову допомогу - ред.), рішення, на прийняття якого у нас пішли майже роки, у деяких битвах могло піти все інакше", - заявив він, згадавши зокрема бої за Дебальцеве.

За словами Брідлава, США стримували себе, тому що турбувалися про те, щоб не "спровокувати Росію".

"Я питаю себе та інших знову і знову: провокувати Росію? А коли нас спровокують? Може, нас повинні були спровокувати після вторгнення в Грузію у 2008 році? Може нас повинні були спровокувати після першого вторгнення в Україну у Крим? Може нас повинні були спровокувати після вторгнення на Донбас? Я задаюся питанням про це постійне стримування, засноване на тому, щоб не провокувати Росію", - підкреслив генерал.

Як повідомляв УНН, у США готують до передачі Україні ще кілька патрульних катерів класу "Island".

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