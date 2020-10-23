Генерал США Бридлав: своевременное предоставление Украине Javelin изменило бы ситуацию на Донбассе

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Если бы США предоставили Украине летальное оружие в первые недели обращений о военной помощи, не обращая внимания на Россию, это могло бы изменить ситуацию. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе американский генерал Филипп Бридлав во время дискуссии, организованной Украинским конгрессовым комитетом Америки, передает корреспондент УНН.

"Давайте будем откровенными, давайте будем точными в своих суждениях. США вот уже почти 12 лет отказываются от некоторых лидирующих позиций, которые они действительно занимали в прошлом. На мой взгляд, мы сократили наше взаимодействие с внешним миром за последние 12 лет, и эти решения были приняты заранее. И теперь мы имеем дело с результатами этого сокращения... Я согласен, мы поддерживали (Украину - ред.), но сомневались. Если бы мы приняли решение о Javelin в первые две недели (после обращений о военной помощи - ред.), решение, на принятие которого у нас пошли почти года, в некоторых битвах могло пойти все иначе", - заявил он, вспомнив в частности бои за Дебальцево.

По словам Бридлава, США сдерживали себя, потому что беспокоились о том, чтобы не "спровоцировать Россию".

"Я спрашиваю себя и других снова и снова: провоцировать Россию? А когда нас спровоцируют? Может, нас должны были спровоцировать после вторжения в Грузию в 2008 году? Может нас должны были спровоцировать после первого вторжения в Украину в Крым? Может нас должны были спровоцировать после вторжения на Донбассе? Я задаюсь вопросом об этом постоянном сдерживании, основанном на том, чтобы не провоцировать Россию", - подчеркнул генерал.

Как сообщал УНН, в США готовят к передаче Украине еще несколько патрульных катеров класса "Island".

Украинские Национальные Новости

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