Генерал СБУ про справу С.Рибалки та його родинний бізнес: це - бізнес на крові

Зокрема, генерал-майор розповів, що, оскільки, відстежує ситуацію з родинним бізнесом народного обранця, його не здивували нещодавні затримання та арешти топ-менеджерів компаній Рибалки, яких слідчі СБУ підозрюють фінансуванні тероризму, інкримінуючи статтю 258 КПК, що передбачає санкцію — від 5 до 8 років ув’язнення.

“Деякі в тому числі і представники урядових кіл не розуміють, що таким чином вони підривають віру в перемогу. Підривають довіру до влади, яка не може чітко поставити вимогу, що ми — воююча сторона, ми не маємо жодного відношення до торгівлі з окупантом, ми будемо зупиняти будь-які контакти з терористами. На фоні цього окремі представники нашого бізнесу не гребують тим, що підтримують не тільки свої статки, але й статки терористів,” — розповів Ягун про справу Рибалки.

Ягун висловив впевненість, що депутати Верховної Ради мають підняти питання про доцільність перебування людини, яку СБУ підозрює у співпраці з терористами, на посаді голови впливового Комітету з питань фінансів та банківської діяльності. Разом з тим генерал сподівається на об’єктивне та неупереджене слідство у цій справі.

“Це — яскравий кричущий факт. Коли людина не просто оголошує себе патріотичною особою, але й займає відповідний пост, очолює фінансово-банківський парламентський комітет. І дуже прикро, що переважна більшість наших парламентарів закриває на це очі. Це питання піднімалося неодноразово. Є особи в ВР, які вказували на недостойну поведінку цього депутата, в тому числі — і керівнику фракції Радикальної партії Олегу Ляшку. Він висловив здраву думку, що в разі підтвердження інформації про фінансування і торгівлю з терористичними угрупуваннями, він не підтримуватиме Сергія Рибалку, не буде стояти на заваді слідству”, — заявив Віктор Ягун.

На його думку, справа Рибалки стане справжнім тестом для українських спецслужб, прокуратури, всієї правоохоронної та судової системи, яка має винести справедливе рішення попри усі посадові та фінансові преференції фігурантів справи.

“На жаль у нас в черговий раз виникають деякі питання щодо спроможності наших правоохоронних органів довести все до логічного завершення. Чому? Тому що є така дефініція, як "політична доцільність". В черговий раз почнуться якісь торги, в черговий раз буде якась змова. В черговий раз хтось скаже: "Слухайте, там у нас якихось голосів буде бракувати. Давайте, не будемо..."Неможна так. Є факти, ті факти треба довести рамках слідства”, — заявив він.

Генерал СБУ також звернув увагу і на роль громадськості та ЗМІ у процесі викриття політичної корупції та можливого спільного бізнесу деяких нечистих на руку депутатів ВР з терористами в ОРДЛО.

“Суспільство вже знайшло цьому назву. Це — бізнес на крові. Хотілося б вірити, що суспільство не буде осторонь. І саме тиск суспільства, тиск громадськості, тиск через ЗМІ дасть свій результат. Тому що тільки висвітлення цих "чорних плям" і цих тіньових структурованих фігур і їхніх схем змінить ситуацію. Тільки таким чином ми зможемо позбутися цих всіх негативних моментів і вийти переможцем в боротьбі з цим спрутом”, — висловив впевненість генерал-майор СБУ.