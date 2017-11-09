Генерал СБУ про справу С.Рибалки та його родинний бізнес: це - бізнес на крові

ukru
Ексклюзив
11:15 • 19557 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 54538 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 85164 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 88778 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 105295 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 148037 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 106632 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 295447 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 255855 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398784 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.9 м/с
36 %
751 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години без опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 108039 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 116921 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 137821 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 70785 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 75922 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 75922 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 148029 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 137821 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 205883 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 295442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 23655 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 122751 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 113286 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 144551 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 161257 перегляди
Актуальне
Генерал СБУ про справу С.Рибалки та його родинний бізнес: це - бізнес на крові

Генерал СБУ про справу С.Рибалки та його родинний бізнес: це - бізнес на крові

Київ • УНН

 • 8873 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун звинуватив народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалку у веденні бізнесу з терористами в ОРДЛО. В ефірі "Канал 24" генерал-майор розповів, що давно відстежує ситуацію з родинним бізнесом нардепа, передає УНН.

Зокрема, генерал-майор розповів, що, оскільки, відстежує ситуацію з родинним бізнесом народного обранця, його не здивували нещодавні затримання та арешти топ-менеджерів компаній Рибалки, яких слідчі СБУ підозрюють фінансуванні тероризму, інкримінуючи статтю 258 КПК, що передбачає санкцію — від 5 до 8 років ув’язнення.

“Деякі в тому числі і представники урядових кіл не розуміють, що таким чином вони підривають віру в перемогу. Підривають довіру до влади, яка не може чітко поставити вимогу, що ми — воююча сторона, ми не маємо жодного відношення до торгівлі з окупантом, ми будемо зупиняти будь-які контакти з терористами. На фоні цього окремі представники нашого бізнесу не гребують тим, що підтримують не тільки свої статки, але й статки терористів,” — розповів Ягун про справу Рибалки.

Ягун висловив впевненість, що депутати Верховної Ради мають підняти питання про доцільність перебування людини, яку СБУ підозрює у співпраці з терористами, на посаді голови впливового Комітету з питань фінансів та банківської діяльності. Разом з тим генерал сподівається на об’єктивне та неупереджене слідство у цій справі.

“Це — яскравий кричущий факт. Коли людина не просто оголошує себе патріотичною особою, але й займає відповідний пост, очолює фінансово-банківський парламентський комітет. І дуже прикро, що переважна більшість наших парламентарів закриває на це очі. Це питання піднімалося неодноразово. Є особи в ВР, які вказували на недостойну поведінку цього депутата, в тому числі — і керівнику фракції Радикальної партії Олегу Ляшку. Він висловив здраву думку, що в разі підтвердження інформації про фінансування і торгівлю з терористичними угрупуваннями, він не підтримуватиме Сергія Рибалку, не буде стояти на заваді слідству”, — заявив Віктор Ягун.

На його думку, справа Рибалки стане справжнім тестом для українських спецслужб, прокуратури, всієї правоохоронної та судової системи, яка має винести справедливе рішення попри усі посадові та фінансові преференції фігурантів справи.

“На жаль у нас в черговий раз виникають деякі питання щодо спроможності наших правоохоронних органів довести все до логічного завершення. Чому? Тому що є така дефініція, як "політична доцільність". В черговий раз почнуться якісь торги, в черговий раз буде якась змова. В черговий раз хтось скаже: "Слухайте, там у нас якихось голосів буде бракувати. Давайте, не будемо..."Неможна так. Є факти, ті факти треба довести рамках слідства”, — заявив він.

Генерал СБУ також звернув увагу і на роль громадськості та ЗМІ у процесі викриття політичної корупції та можливого спільного бізнесу деяких нечистих на руку депутатів ВР з терористами в ОРДЛО.

“Суспільство вже знайшло цьому назву. Це — бізнес на крові. Хотілося б вірити, що суспільство не буде осторонь. І саме тиск суспільства, тиск громадськості, тиск через ЗМІ дасть свій результат. Тому що тільки висвітлення цих "чорних плям" і цих тіньових структурованих фігур і їхніх схем змінить ситуацію. Тільки таким чином ми зможемо позбутися цих всіх негативних моментів і вийти переможцем в боротьбі з цим спрутом”, — висловив впевненість генерал-майор СБУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,235.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.43
Золото
$3,090.79
Ethereum
$2,026.85