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Генерал СБУ о деле С.Рыбалки и его семейном бизнесе: это - бизнес на крови

Киев  •  УНН

 • 8868 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун обвинил народного депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалку в ведении бизнеса с террористами в ОРДЛО. В эфире "Канал 24" генерал-майор рассказал, что давно отслеживает ситуацию с семейным бизнесом нардепа, передает УНН.

В частности, генерал-майор рассказал, что, поскольку, отслеживает ситуацию с семейным бизнесом народного избранника, его не удивили недавние задержания и аресты топ-менеджеров компаний Рыбалки, которых следователи СБУ подозревают в финансировании терроризма, инкриминируя статью 258 УПК, предусматривающей санкцию - от 5 до 8 лет заключения.

"Некоторые в том числе и представители правительственных кругов не понимают, что таким образом они подрывают веру в победу. Подрывают доверие к власти, которая не может четко потребовать, что мы - воюющая сторона, мы не имеем никакого отношения к торговле с оккупантом, мы будем останавливать любые контакты с террористами. На фоне этого некоторые представители нашего бизнеса не пренебрегают тем, что поддерживают не только свое состояние, но и состояние террористов," - рассказал Ягун о деле Рыбалки.

Ягун выразил уверенность, что депутаты Верховной Рады должны поднять вопрос о целесообразности пребывания человека, которого СБУ подозревает в сотрудничестве с террористами, в должности председателя влиятельного Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Вместе с тем генерал надеется на объективное и беспристрастное следствие по этому делу.

"Это - яркий кричащий факт. Когда человек не просто объявляет себя патриотической лицом, но и занимает соответствующий пост, возглавляет финансово-банковский парламентский комитет. И очень обидно, что подавляющее большинство наших парламентариев закрывает на это глаза. Этот вопрос поднимался неоднократно. Есть лица в ВР, которые указывали на недостойное поведение этого депутата, в том числе - и руководителю фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Он выразил здравое мнение, что в случае подтверждения информации о финансировании и торговле с террористическими группировками, он не будет поддерживать Сергея Рыбалку, не будет мешать следствию," - заявил Виктор Ягун.

По его мнению, дело Рыбалки станет настоящим тестом для украинских спецслужб, прокуратуры, всей правоохранительной и судебной системы, которая должна вынести справедливое решение несмотря на все должностные и финансовые преференции фигурантов дела.

"К сожалению у нас в очередной раз возникают некоторые вопросы относительно способности наших правоохранительных органов довести все до логического завершения. Почему? Потому что есть такая дефиниция, как "политическая целесообразность". В очередной раз начнутся какие-то торги, в очередной раз будет какой-то заговор. В очередной раз кто-то скажет: "Слушайте, там у нас каких-то голосов будет не хватать. Давайте, не будем..." Нельзя так. Есть факты, эти факты надо доказать в рамках следствия", - заявил он.

Генерал СБУ также обратил внимание и на роль общественности и СМИ в процессе разоблачения политической коррупции и возможного совместного бизнеса некоторых нечистых на руку депутатов ВР с террористами в ОРДЛО.

"Общество нашло этому название. Это - бизнес на крови. Хотелось бы верить, что общество не будет в стороне. И именно давление общества, давление общественности, давление через СМИ даст свой результат. Потому что только освещение этих "черных пятен" и этих теневых структурированных фигур и их схем изменит ситуацию. Только таким образом мы сможем избавиться от этих всех негативных моментов и выйти победителем в борьбе с этим спрутом", - выразил уверенность генерал-майор СБУ.

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