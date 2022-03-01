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General Motors зупиняє постачання автомобілів до РФ

General Motors зупиняє постачання автомобілів до РФ

Київ • УНН

 • 133833 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія General Motors заявила, що зупиняє постачання автомобілів до Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox Business.

Представник General Motors виступив із заявою про те, що припиняє експорт автомобілів у Росію. До речі, обсяг експорту щорічно становив близько 3 тисяч автомобілів.

Цитата

"Наші думки наразі з народом України", йдеться у повідомленні.

Концерн GM не виробляв автомобілі на території Росії після виходу зі спільного підприємства з "АвтоВАЗ" у 2019 році.

Додамо

В Україні з'явиться авто для якого не потрібні водійські права.

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