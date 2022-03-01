General Motors зупиняє постачання автомобілів до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія General Motors заявила, що зупиняє постачання автомобілів до Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox Business.
Представник General Motors виступив із заявою про те, що припиняє експорт автомобілів у Росію. До речі, обсяг експорту щорічно становив близько 3 тисяч автомобілів.
Цитата
"Наші думки наразі з народом України", йдеться у повідомленні.
Концерн GM не виробляв автомобілі на території Росії після виходу зі спільного підприємства з "АвтоВАЗ" у 2019 році.
Додамо
В Україні з'явиться авто для якого не потрібні водійські права.