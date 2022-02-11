В Україні з'явиться авто для якого не потрібні водійські права
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні продаватимуть автомобіль, для якого не потрібні водвйські права. Про це повідомляє УНН з посиланням на Consulting.
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В Україну для сертифікації прибув Citroen Ami. Прототип цього компактного молодіжного електрокара був представлений у 2019 році на автосалоні в Женеві. Тепер випускається серійно у декількох версіях.
Головна ідея Citroen Ami аби цим автомобілем могли керувати молоді люди у віці 16+, які не мають посвідчення водія. Тому швидкість електрокара спочатку обмежили 45 км/год. А для полегшення маневрування в місті автомобіль отримав можливість розгортатися практично на місці. У закритому від дощу та вітру салоні Citroen Ami розміщуються 2 особи. Запас ходу електромобіля від однієї зарядки – 70-80 км.
Вартість маленького електромобіля в Україні становитиме близько 7 тисяч євро.