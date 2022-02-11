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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 63307 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

В Україні з'явиться авто для якого не потрібні водійські права

В Україні з'явиться авто для якого не потрібні водійські права

Київ • УНН

 • 195024 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. В Україні продаватимуть автомобіль, для якого не потрібні водвйські права. Про це повідомляє УНН з посиланням на Consulting.

Деталі

В Україну для сертифікації прибув Citroen Ami. Прототип цього компактного молодіжного електрокара був представлений у 2019 році на автосалоні в Женеві. Тепер випускається серійно у декількох версіях.

Головна ідея Citroen Ami аби цим автомобілем могли керувати молоді люди у віці 16+, які не мають посвідчення водія. Тому швидкість електрокара спочатку обмежили 45 км/год. А для полегшення маневрування в місті автомобіль отримав можливість розгортатися практично на місці. У закритому від дощу та вітру салоні Citroen Ami розміщуються 2 особи. Запас ходу електромобіля від однієї зарядки – 70-80 км.

Вартість маленького електромобіля в Україні становитиме близько 7 тисяч євро.

Українські Національні Новини

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