General Motors останавливает поставки автомобилей в РФ

Представитель General Motors выступил с заявлением о том, что прекращает экспорт автомобилей в Россию. Кстати, объем экспорта ежегодно составлял около 3 тысяч автомобилей.

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"Наши мысли сейчас с народом Украины", - говорится в сообщении.

Концерн GM не производил автомобили на территории России после выхода из совместного предприятия с "АвтоВАЗ" в 2019 году.

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В Украине появится авто для которого не нужны водительские права.