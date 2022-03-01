General Motors останавливает поставки автомобилей в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания General Motors заявила, что останавливает поставки автомобилей в Российскую Федерацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox Business.
Представитель General Motors выступил с заявлением о том, что прекращает экспорт автомобилей в Россию. Кстати, объем экспорта ежегодно составлял около 3 тысяч автомобилей.
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"Наши мысли сейчас с народом Украины", - говорится в сообщении.
Концерн GM не производил автомобили на территории России после выхода из совместного предприятия с "АвтоВАЗ" в 2019 году.
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В Украине появится авто для которого не нужны водительские права.