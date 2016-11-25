Газово-балонне обладнання на авто втрачає свою актуальність - екперт

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 1374 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 87614 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 102414 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 101488 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 105148 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 113700 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 169411 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 75243 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 162797 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111803 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
6м/с
29%
Популярнi новини

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 20606 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 18191 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 16984 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 25413 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 11273 перегляди
Публікації

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 2860 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 11303 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 87609 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 169407 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 188016 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 1676 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 102236 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 104251 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 48361 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 51390 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Газово-балонне обладнання на авто втрачає свою актуальність - екперт

Київ • УНН

 • 12492 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Газово-балонне обладнання на авто у зв’язку із коливаннями вартості автогазу втрачає свою актуальність. Про це у коментарі УНН зазначив експерт Геннадій Рябцев.

Газово-балонне обладнання на авто втрачає свою актуальність - екперт

“Зараз розпочинається так званий „мертвий сезон“, коли навіть ті, хто працює на двопаливних автомобілях, використовують для запуску холодного двигуна у більшості випадків бензин, а не скраплений нафтовий газ, який все-таки є насамперед літнім ресурсом і, його влітку використовувати набагато ефективніше, аніж, наприклад, взимку.

Зменшення заявок на переобладнання пояснюється (автомобілів ГБО — ред.), подорожчанням скрапленого газу, нестабільністю його постачання. І тим, що все-таки у нас вартість його достатньо велика. Переобладнання теж не кожен собі може дозволити, по-перше. По-друге, не стільки багато у нас компаній, які на професійній основі займаються переобладнанням автомобілів, вони в основному, до речі, сконцентровані у великих містах — і це також є достатньо проблемним питанням”, — сказав Г.Рябцев.

Окрім того, експерт зазначив, що не радить українським споживачам повністю відмовлятися від традиційного виду палива.

“Щодо майбутнього, то тут я б намагався убезпечити українських споживачів від повної відмови від традиційного виду палива, тобто від повного переходу на скраплений нафтовий газ. Скоріше за все, ті проблеми, які ми спостерігали у цьому році, а саме: просто катастрофічне зростання вартості цього ресурсу через нестачу постачань, закритість ринку, наявності на нього великої кількості нелегальних учасників тощо, — все це малює не дуже оптимістичну картину середньострокового майбутнього цього сегменту ринку. Скоріше за все, нинішній обсяг споживання автогазу, десь 1,2 млн тонн на рік, скоротиться до рівня 600 може 700 тис тонн споживання на рік”, — зауважив Г.Рябцев.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, автогаз знову починає зростати в ціні.

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, зростання цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНН, експерти прогнозують стабільність цін на пальне.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.19
Bitcoin
$85,391.70
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,241.15
Ethereum
$1,638.78