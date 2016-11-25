Газово-балонне обладнання на авто втрачає свою актуальність - екперт

“Зараз розпочинається так званий „мертвий сезон“, коли навіть ті, хто працює на двопаливних автомобілях, використовують для запуску холодного двигуна у більшості випадків бензин, а не скраплений нафтовий газ, який все-таки є насамперед літнім ресурсом і, його влітку використовувати набагато ефективніше, аніж, наприклад, взимку.

Зменшення заявок на переобладнання пояснюється (автомобілів ГБО — ред.), подорожчанням скрапленого газу, нестабільністю його постачання. І тим, що все-таки у нас вартість його достатньо велика. Переобладнання теж не кожен собі може дозволити, по-перше. По-друге, не стільки багато у нас компаній, які на професійній основі займаються переобладнанням автомобілів, вони в основному, до речі, сконцентровані у великих містах — і це також є достатньо проблемним питанням”, — сказав Г.Рябцев.

Окрім того, експерт зазначив, що не радить українським споживачам повністю відмовлятися від традиційного виду палива.

“Щодо майбутнього, то тут я б намагався убезпечити українських споживачів від повної відмови від традиційного виду палива, тобто від повного переходу на скраплений нафтовий газ. Скоріше за все, ті проблеми, які ми спостерігали у цьому році, а саме: просто катастрофічне зростання вартості цього ресурсу через нестачу постачань, закритість ринку, наявності на нього великої кількості нелегальних учасників тощо, — все це малює не дуже оптимістичну картину середньострокового майбутнього цього сегменту ринку. Скоріше за все, нинішній обсяг споживання автогазу, десь 1,2 млн тонн на рік, скоротиться до рівня 600 може 700 тис тонн споживання на рік”, — зауважив Г.Рябцев.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, автогаз знову починає зростати в ціні.

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, зростання цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНН, експерти прогнозують стабільність цін на пальне.