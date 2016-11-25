Газово-балонное оборудование на авто теряет свою актуальность - екперт

"Сейчас начинается так называемый "мертвый сезон", когда даже те, кто работает на двухтопливных автомобилях, используют для запуска холодного двигателя в большинстве случаев бензин, а не сжиженный нефтяной газ, который все-таки является прежде всего летним ресурсом и его летом использовать гораздо эффективнее, чем, например, зимой.

Уменьшение заявок на переоборудование объясняется (автомобилей ГБО - ред.), подорожанием сжиженного газа, нестабильностью его поставки. И тем, что все-таки у нас стоимость его достаточно велика. Переоборудование тоже не каждый себе может позволить, во-первых. Во-вторых, не так много у нас компаний, которые на профессиональной основе занимаются переоборудованием автомобилей, они в основном, кстати, сконцентрированы в крупных городах - и это также является достаточно проблемным вопросом", - сказал Г.Рябцев.

Кроме того, эксперт отметил, что не советует украинским потребителям полностью отказываться от традиционного вида топлива.

"Относительно будущего, то здесь я бы пытался оградить украинских потребителей от полного отказа от традиционного вида топлива, то есть от полного перехода на сжиженный нефтяной газ. Скорее всего, те проблемы, которые мы наблюдали в этом году, а именно: просто катастрофический рост стоимости этого ресурса из-за недостатка поставок, закрытость рынка, наличия на нем большого количества нелегальных участников и тому подобное, - все это рисует не очень радужную картину среднесрочного будущего этого сегмента рынка. Скорее всего, нынешний объем потребления автогаза, где-то 1,2 млн тонн в год, сократится до уровня 600 может 700 тыс. тонн потребления в год", - отметил Г.Рябцев.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, автогаз опять начинает расти в цене.

Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.

Как сообщал УНН, эксперты прогнозируют стабильность цен на топливо.