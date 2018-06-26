Газовий бізнес Коломойського і Хомутинніка успішно освоїв Сахалінське родовище

Повідомляється, що добовий дебіт на Сахалінському родовищі досяг рекордної позначки - понад 2 млн куб. м природного газу.

Основним підрядником при будівництві свердловини № 20 виступило ТОВ "Бурова компанія Укрбурсервіс".

"Укрнафтобуріння постійно нарощує темпи і обсяги видобутку газу і конденсату на Сахалінському родовищі. Наша команда продемонструвала позитивний результат буріння і освоєння свердловин, що стало вже закономірним. Ми плануємо зберегти позитивну динаміку в бурінні і видобутку вуглеводнів на найближчі 2 роки", - зазначив Михайло Бакуненко, Голова Правління ПрАТ "ДК "Укрнафтобуріння".

Нагадаємо, раніше Коломойський повідомив журналістам, що підтримує партію "Відродження" Хомутинніка.

УНН також повідомляв, що Хомутиннік володіє акціями найбільшого агрохолдингу країни - "Кернел", який останнім часом значно погіршив свої фінансові показники, однак, продовжує при цьому отримувати рекордні виплати ПДВ з бюджету.