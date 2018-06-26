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Газовый бизнес Коломойского и Хомутынника успешно освоил Сахалинское месторождение

Газовый бизнес Коломойского и Хомутынника успешно освоил Сахалинское месторождение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Компания бывшего собственника “Приватбанка” Игоря Коломойского и действующего депутата, лидера партии “Видродження” Виталия Хомутынника — “Укрнефтебурение” сообщило об успешном освоении Сахалинского месторождения, сообщает УНН со ссылкой на их пресс-службу.

Сообщается, что суточный дебит на Сахалинском месторождении достиг рекордной отметки — свыше 2 млн куб. м природного газа.

Основным подрядчиком при строительстве скважины № 20 выступило ООО “Буровая компания Укрбурсервис”.

“Укрнефтебурение постоянно наращивает темпы и объемы добычи газа и конденсата на Сахалинском месторождении. Наша команда продемонстрировала ставший уже закономерным положительный результат бурения и освоения скважин. Мы планируем сохранить положительную динамику в бурении и добыче углеводородов на ближайшие 2 года”, — отметил Михаил Бакуненко, Председатель Правления ЧАО “ДК “Укрнефтебурение”.

Напомним, ранее Коломойский сообщил журналистам, что поддерживает партию “Видродження” Хомутынника.

УНН также сообщал, что Хомутынник владеет акциями крупнейшего агрохолдинга страны — “Кернел”, который в последнее время значительно ухудшил свои финансовые показатели, однако, продолжает при этом получать рекордные выплаты НДС с бюджета. 

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