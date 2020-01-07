Гармаш потрапив до числа найдорожчих півзахисників чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Новачок ФК "Різеспор" Денис Гармаш потрапив до числа одних із найдорожчих гравців середньої ланки поля чемпіонату Туреччини, передає УНН з посиланням на "Transfermarkt".
Гармаш обійняв 6 місце серед найдорожчих гравців Суперліги Туреччини на позиції центрального півзахисника — 3,5 млн. євро. Тут лідером йде африканець із “Галатасараю” Сері (12 млн. євро).
Зазначимо, що серед усіх півзахисників чемпіонату Гармаш обіймає 18 місце. Найдорожчим півзахисником виявився 20-річний Омур з “Трабзонспору” (14 млн. євро).
Нагадаємо, що півзахисник київського “Динамо” Гармаш на правах оренди до кінця сезону відправився в турецький “Різеспор”.