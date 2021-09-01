Гаазький трибунал зобов'язав режим Лукашенка виплатити 22,5 млн доларів російському інвесторові

Деталі

У 2003 році компанія "Маноліум-Процессинг" уклала з Мінміськвиконкомом інвестдоговір на забудову земельної ділянки в центрі білоруської столиці. В якості плати за отримання такого права росіянам потрібно було звести кілька комунальних об'єктів.

Незабаром це право у них відібрали. Незважаючи на те, що до того моменту об'єкти вже були побудовані, білоруські держоргани відмовилися компенсувати витрати. "Маноліум-Процессинг" вимагав відшкодувати упущену вигоду.

Додамо

Це перше рішення за участю Білорусі в інвестиційному арбітражі, результат якого з'явився в публічному просторі.