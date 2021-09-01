Гаазький трибунал зобов'язав режим Лукашенка виплатити 22,5 млн доларів російському інвесторові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міжнародний арбітражний суд в Гаазі зобов'язав режим Лукашенка виплатити майже 22,5 мільйона доларів російському інвесторові за експропріацію власності і порушення стандартів справедливого звернення в справі проти "Маноліум-Процессинг". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал NEXTA Live.
Деталі
У 2003 році компанія "Маноліум-Процессинг" уклала з Мінміськвиконкомом інвестдоговір на забудову земельної ділянки в центрі білоруської столиці. В якості плати за отримання такого права росіянам потрібно було звести кілька комунальних об'єктів.
Незабаром це право у них відібрали. Незважаючи на те, що до того моменту об'єкти вже були побудовані, білоруські держоргани відмовилися компенсувати витрати. "Маноліум-Процессинг" вимагав відшкодувати упущену вигоду.
Додамо
Це перше рішення за участю Білорусі в інвестиційному арбітражі, результат якого з'явився в публічному просторі.