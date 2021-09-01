Гаагский трибунал обязал режим Лукашенко выплатить 22,5 млн долларов российскому инвестору
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Международный арбитражный суд в Гааге обязал режим Лукашенко выплатить почти 22,5 миллиона долларов российскому инвестору из-за экспроприации собственности и нарушения стандартов справедливого обращения в деле против "Манолиум-Процессинг". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал NEXTA Live.
Детали
В 2003 году компания "Манолиум-Процессинг" заключила с Мингорисполкомом инвестдоговор на застройку земельного участка в центре белорусской столицы. В качестве платы за получение такого права россиянам нужно было возвести несколько коммунальных объектов.
Вскоре это право у них отобрали. Несмотря на то, что к тому моменту объекты уже были построены, белорусские госорганы отказались компенсировать расходы. "Манолиум-Процессинг" требовал возместить упущенную выгоду.
Добавим
Это первое решение с участием Беларуси в инвестиционном арбитраже, результат которого появился в публичном пространстве.