Г.Зубко: уряд врегулював питання щодо оподаткування теплопостачальних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд врегулював питання щодо оподаткування підприємств, які надають комунальні послуги, враховуючи механізм розстрочки з оплати населенням послуг з централізованого опалення. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Ми зменшуємо податкове навантаження на теплопостачальні підприємства, враховуємо для них особливості податкового періоду та забезпечуємо стабільну роботу протягом року”, — йдеться у повідомленні.
Відтак, постановою № 744 населенню, яке не отримує субсидії надано можливість оформити розстрочку з оплати послуги з централізованого опалення.
Виконавець послуг з централізованого опалення, починаючи з місяця подання споживачем заяви щомісячно протягом опалювального періоду виставлятиме споживачу до оплати 50% від нарахованої плати за послугу з централізованого опалення.
Сума неоплачених 50% виставляється споживачу протягом міжопалювального періоду щомісячно рівними частинами, починаючи з місяця травня до вересня включно.
Станом на 19.12.2016 до підприємств теплопостачання із заявами про оформлення розстрочки звернулося уже 7 тисяч 070 абонентів.