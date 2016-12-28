Г.Тука: заяву щодо початку блокади окупованих територій Донбасу зробили не ветерани АТО

“Це не ветерани АТО зробили таку заяву, бо до мене надійшла величезна кількість заяв від інших ветеранів АТО, які просять врешті-решт навести лад”, — сказав він.

Г. Тука заявив, що категорично проти таких дій і причин на це декілька.

“Причина перша: ці дії абсолютно не санкціоновані жодною державною установою, яка вповноважена на такі дії — ні з Міністерством внутрішніх справ, ні з Службою безпеки, ні з ЗСУ, ні з ким. По-друге: я вже сьогодні бачу, що ініціатори цього шоу почали здавати трошки назад. А виходячи з вчорашніх заяв, я можу припустити, що такі наші дії можуть викликати озлоблення і врешті-решт призвести, не дай Боже, до того, що до наших заручників можуть бути негативні наслідки. То хто на себе візьме відповідальність?”, — сказав він.