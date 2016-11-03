Г.Москаль доручив силовикам перевірити “народного губернатора” на причетність до плану дестабілізації Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив обласному управлінню Служби безпеки України перевірити “народного губернатора” Івана Данацко на причетність до плану з дестабілізації ситуації на Закарпатті, про що йшлося в опублікованих листах з пошти помічника президента РФ Владислава Суркова. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА, передає УНН.
“План із дестабілізації в Україні загалом і на Закарпатті зокрема, взятий хакерами начебто зі зламаної скриньки В.Суркова. Якщо цей план не фейк, а дійсно реальний (про що заявляють наші спецслужби), то на Закарпатті його реалізувати доручено такому собі Івану Данацку. Він давній симпатик русинства (русинський триколор і зараз вивішений на його сторінці в соцмережі), а його осіння гіперактивність цілком збігається з пунктами дестабілізаційного плану Суркова. Так, у плані вказаний “Тарифний майдан”, який на Закарпатті активно просуває Данацко, а також інші акції непокори з використанням “добровольчих батальйонів”, — зазначає голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
У повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА йдеться, що у своїй останній заяві “народний губернатор” закликає почати в Ужгороді акцію непокори й створити загони самооборони.
“ККД від цих закликів нульовий, однак я все-таки доручив обласному управлінню Служби безпеки України перевірити „народного губернатора“ на причетність до плану Суркова. Від себе додам — те, що різні сили намагатимуться розхитати на Закарпатті ситуацію, не дивина. Але якщо російські спецслужби обрали рушійною силою для реалізації своїх намірів такого карикатурного персонажа, як Данацко, то з агентурною роботою у них зовсім кепські справи. Кращого кандидата, щоб скомпрометувати й провалити будь-яку ідею, годі й придумати!”, — додає Г. Москаль.
Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті зафіксовано 25 кримінальних правопорушень щодо нацбезпеки України.