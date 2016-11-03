Г.Москаль поручил силовикам проверить "народного губернатора" на причастность к плану дестабилизации Закарпатья

"План по дестабилизации в Украине в целом и в Закарпатье в частности, взятый хакерами якобы со взломанного ящика В.Суркова. Если этот план не фейк, а действительно реальный (о чем заявляют наши спецслужбы), то на Закарпатье его реализовать поручено некоему Ивану Данацко. Он давний симпатик русинства (русинский триколор и сейчас вывешен на его странице в соцсети), а его осенняя гиперактивность полностью совпадает с пунктами дестабилизационного плана Суркова. Так, в плане указан "Тарифный майдан", который на Закарпатье активно продвигает Данацко, а также другие акции протеста с использованием "добровольческих батальонов", - отмечает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

В сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА говорится, что в своем последнем заявлении "народный губернатор" призывает начать в Ужгороде акцию неповиновения и создать отряды самообороны.

"КПД от этих призывов нулевой, но я все-таки поручил областному управлению Службы безопасности Украины проверить" народного губернатора "на причастность к плану Суркова. От себя добавлю - то, что различные силы будут пытаться расшатать на Закарпатье ситуацию, неудивительно. Но если российские спецслужбы выбрали движущей силой для реализации своих намерений такого карикатурного персонажа, как Данацко, то с агентурной работой у них совсем плохи дела. Лучшего кандидата, чтобы скомпрометировать и провалить любую идею, не придумаешь! ", - добавляет Г. Москаль.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатье зафиксировано 25 уголовных преступлений по нацбезопасности Украины.